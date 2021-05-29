Президент Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 мая в 13:28)

БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики посетил в Агдаме крепость Шахбулаг.

Как сообщает Trend, главе государства был представлен план реконструкции памятника.

Шахбулагская крепость, датируемая XVIII веком, - один из самых известных памятников на территории Карабаха. Крепость, расположенная в 10 километрах от города Агдам, недалеко от села Шахбулаг, была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Памятник, называемый в научной литературе Шахбулагским замком, на самом деле был внутренней крепостью в дворцовом комплексе. Комплекс состоял из жилых домов, рынка, бани и мечети. До того, как Панахали хан построил Шушинскую крепость, Шахбулагская крепость была административным центром Карабахского ханства. После оккупации армянами Агдама враг пытался арменизировать Шахбулагскую крепость, как и ряд наших памятников. А близлежащую мечеть армяне выдавали за церковь.