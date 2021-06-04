Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.