Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц
БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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