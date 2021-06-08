Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Для участия в боевых действиях против Азербайджана гражданину Ливана Эулджекджияну Викену Абрахаму предложили 2000-2500 долларов США.

Об этом сообщила в своих показаниях следствию сожительница В.Эулджекджияна Марал Назарян, видео которых было представлено на сегодняшнем судебном заседании над ливанским боевиком в Баку, сообщает во вторник Trend.

Она также сообщила, что обвиняемый за деньги воевал против азербайджанцев в Карабахе.

«Мы приехали с Эулджекджияном из Бейрута в Армению. Позже нас поселили в отеле в Шуше. В те дни он говорил по телефону с гражданином Ливана по имени Овак, который предложил ему за участие в боевых действиях 2000-2500 долларов США и зарплату. Викен согласился. Я сказала ему, что он не является гражданином Армении и это создаст нам проблемы в будущем, потому что мы хотели вернуться в Ливан, но не смогли этого сделать из-за пандемии. До войны мы хотели выехать в Ливан, но Викена не пропустили через границу в связи с тем, что его документы были неправильно оформлены. Я уехала в Ливан и через некоторое время была вынуждена вернуться в Армению. После начала боевых действий Викен ушел воевать, потом вернулся через три - четыре дня, сказал, что азербайджанцы очень сильны, все наемники убиты, а ему удалось сбежать. Потом мы приехали в Лачин. 10 ноября мы услышали, что война закончилась. Когда мы пришли забирать свои вещи из отеля в Шуше, нас задержали азербайджанские военные. Это произошло после того, как они увидели фотографии в телефоне Викена», - сказала Назарян.

Обвиняемый вначале не согласился с показаниями Назарян. Но ему были продемонстрированы фотографии и видеозапись, на которых он запечатлен в окопах. После этого он согласился с показаниями сожительницы, заявив при этом, что якобы просто сфотографировался в окопах, но не воевал.

Отметим, что В.Эулджекджиян ранее был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СГБ Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группировки.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Гражданину Ливана предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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