Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2904 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, павших шехидами в 44-дневной Отечественной войне и похороненных до 14 июня, а также 10 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Склоняем голову перед их светлой памятью!" - говорится в сообщении минобороны.
Со списком военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Азербайджана, можно ознакомиться по ссылке:
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