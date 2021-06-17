Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС двух стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС двух стран.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сегодня замминистра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией ВВС Пакистана во главе c вице-маршалом авиации Таригом Зиёй.

Сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов и почтила их память, возложив венки и цветы на могилы наших соотечественников, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны.

Выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии ВВС Пакистана, генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности армий двух стран.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.

Глава пакистанской делегации поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)