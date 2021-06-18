В Украине задержан гражданин Азербайджана за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии - СГБ (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана Мирисмаиллы Мирахад Тофиг оглу (1979 года рождения), объявленный в розыск за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, был задержан на территории Украины и доставлен на родину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Он был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с украинскими спецслужбами, за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии. Ранее Мирисмаиллы был объявлен в международный розыск по уголовному делу, расследуемому СГБ.

Он подозревается в том, что 20 июня 2013 года отправился в Сирию для участия в деятельности преступной группировки Cundu Şam, главарем которой являлся Гаджиев Агиль Таги оглу, принимал участие в боевых действиях вместе с другими гражданами Азербайджана. Также было установлено, что некоторые азербайджанские граждане были убиты в ходе продолжающихся в этом регионе вооруженных конфликтов.

Мирисмаиллы предъявлено обвинение по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В своих показаниях следствию он признался в содеянном.

В настоящее время оперативно - следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)