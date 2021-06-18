То, что МИД Армении говорит о международном праве, является верхом лицемерия – официальный Баку (версия 2)

(первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Когда о международном праве говорит МИД Армении - страны, которая десятилетиями грубо нарушала основополагающие нормы международного права, в том числе суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, и игнорировала права около одного миллиона азербайджанцев, это является верхом лицемерия.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением армянского внешнеполитического ведомства о Шушинской декларации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское Министерство иностранных дел.

В заявлении отмечается, что МИД Армении, комментируя Шушинскую декларацию, подписанную президентами Азербайджана и Турции, утверждает, что документ направлен против армянского народа, не осознавая при этом, что политика агрессии Армении, которую эта страна проводит на протяжении десятилетий, ее притязания на территории соседнего государства, политика, служащая интересам не народа, а группы лиц, реваншистская позиция направлены ​​против армянского народа.

Эта позиция Армении является серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе, говорится в заявлении.

«Когда о международном праве говорит МИД Армении - страны, которая десятилетиями грубо нарушала основополагающие нормы международного права, в том числе суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, и игнорировала права около одного миллиона азербайджанцев, это является верхом лицемерия. Ссылающаяся на международное право Армения должна сначала научиться его уважать.

То, что Армения отвергает платформу регионального сотрудничества, предложенную лидерами Азербайджана и Турции, а также заявление армянского МИД под предлогом «угрозы армянскому народу» и «угрозы региону» наглядно демонстрирует, насколько эта страна далека от мира, сотрудничества и развития.

После освобождения азербайджанских территорий в регионе сформировалась новая ситуация, появились уникальные возможности для сотрудничества. Армения должна осознать это и решить, воспользуется ли она данным форматом сотрудничества или нет. Азербайджан и Турция, как указано в Шушинской декларации, продолжат предпринимать совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая Устав ООН», - подчеркивается в заявлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)