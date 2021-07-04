Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Туркменистана

БАКУ /Trend/ - 3 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, во время телефонного разговора министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, включая дальнейшее укрепление традиционных дружеских отношений.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность запланированной на этот год встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией.

В ходе разговора обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.