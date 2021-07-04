Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Туркменистана
БАКУ /Trend/ - 3 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, во время телефонного разговора министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, включая дальнейшее укрепление традиционных дружеских отношений.
Министры также обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций.
Была подчеркнута важность запланированной на этот год встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией.
В ходе разговора обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Лента новостей
Предоставление дополнительных карт минных полей – важный шаг, указывающий на очередную дипломатическую победу Азербайджана – конфликтолог
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Греции Катерине Сакелларопулу - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Омбудсмен Азербайджана обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с годовщиной убийства маленькой Захры
Председатель ОБСЕ приветствует передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на освобождение задержанных армян
Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян
Прогресс в деле предоставления карт минных полей позволит привлечь иностранные инвестиции в освобожденные земли Азербайджана – Брайза
Самолет рейса Баку-Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования
Предоставление Арменией Азербайджану карт заминированных территорий открывает двери к укреплению безопасности на Южном Кавказе - американский аналитик
Предоставление Арменией очередных карт минных полей - результат дальновидной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым – Питер Тейс
Некоторые международные организации, такие как Amnesty International, всегда выступали по отношению к Азербайджану с позиции двойных стандартов - депутат
Amnesty International пытается создать крайне искаженный образ Азербайджана, что является настоящим преступлением - Питер Тейс
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)
Узбекистан и Азербайджан рассмотрели вопросы по наращиванию взаимных грузоперевозок и повышению транзитного потенциала двух стран