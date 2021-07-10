В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Видео с интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он дал 10 лет назад ведущему популярной российской телепрограммы "Формула власти" Михаилу Гусману, недавно стало одним из самых популярных в социальных сетях.

Так, в 2011 году на вопрос ведущего "Если представить себе, что Вы могли бы на некоей машине времени вернуться в прошлое. Какие события прошлого Вы бы хотели ощутить еще раз?", Президент Ильхам Алиев ответил: "Я, если бы была возможность, поехал бы вперед. Скажем, на 10 лет вперед. Посмотрел бы, получилось ли то, что я задумал или нет, и в какой степени получилось. Вот это я бы сделал с большим удовольствием".

Сегодня, спустя 10 лет Азербайджан стал именно таким, каким хотел его видеть Президент Ильхам Алиев. Наша страна - победитель, она переживает новый этап развития. Карабах освобожден от оккупации, Азербайджан сегодня - сильное государство с восстановленной территориальной целостностью, лидер региона, созидатель новых реалий.

После повторного просмотра этого интервью 10-летней давности становится ясно, что Президент Азербайджана неустанно работал над урегулированием карабахского конфликта, который являлся серьезной проблемой для нашего народа. До прошлого года никто и представить себе не мог, что Карабах, находившийся под оккупацией 30 лет, будет освобожден в результате 44-дневной Отечественной войны. Однако то, что это произошло, еще раз продемонстрировало, что глава Азербайджанского государства с его дальновидным и прагматичным мышлением спланировал все действия в этом направлении. Он поставил стратегические цели по карабахскому вопросу и с ювелирной точностью работал над их достижением.

Сегодня же слова "Карабах - это Азербайджан!", прозвучавшие в Шуше, на Джыдыр дюзю, полностью отражают черты характера Президента Ильхама Алиева, Верховного главнокомандующего - победителя. По итогам многих лет неустанной работы глава Азербайджанского государства разрешил карабахский конфликт, что считалось невозможным, и заложил основу новой эры в мировой политической и военной истории.

Несомненно, Президент Ильхам Алиев уже сейчас ясно представляет себе, каким будет Азербайджан через 10 лет. Об этом мы можем судить по его шагам, предпринятым после Отечественной войны.

(Автор: Альпер Зия. Редактор: Константин Шапиро)