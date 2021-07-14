Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении, есть раненый (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 июля, около 10:00, подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате обстрела ранение получил военнослужащий азербайджанской армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен. В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)