Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 29 июля началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
Поездка Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра направлена на ознакомление и проведение соответствующих работ по регистрации и учету в центральной исторической части района, в Узерлик-тепе, комплексе "Имарет", мечети Гияслы, Джума-мечети, крепости Шахбулаг и на кладбищах.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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