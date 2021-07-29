Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июля началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

Поездка Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра направлена на ознакомление и проведение соответствующих работ по регистрации и учету в центральной исторической части района, в Узерлик-тепе, комплексе "Имарет", мечети Гияслы, Джума-мечети, крепости Шахбулаг и на кладбищах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)