В Турцию будут отправлены личный состав МЧС из 500 человек и вертолеты для тушения лесных пожаров - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Согласно поручениям и указаниям главы азербайджанского государства в кратчайшее время в братскую Турцию будут направлены личный состав МЧС из 500 человек, а также вертолеты, необходимое оборудование и принадлежности для тушения продолжающихся лесных пожаров.

Об этом 30 июля в ходе телефонного разговора с вице-президентом Турции Фуатом Октаем сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что в эти тяжелые дни Азербайджан, как и всегда, рядом с братской страной, и подчеркнуто, что Азербайджан готов оказать Турции всяческую помощь в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать все необходимые силы.

(Перевод: Кямаля Сеидова)