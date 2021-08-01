Выступления Жириновского смешны и далеки от политической риторики – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Депутат Госдумы России Владимир Жириновский не считается серьезной фигурой. Хотя он является председателем Либерально-демократической партии, в его идеях и выступлениях нет и следа демократии. Его заявления смешны и нелепы, его речь далека от политической риторики, и он лишь порочит такую ​​большую страну, как Россия.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азер Бадамов.

Бадамов отметил, что Жириновский придерживается националистических и фашистких взглядов.

«За убеждения его даже можно сравнить с фашистом Гитлером, потому что он терпеть не может мусульман, особенно тюрков. Он всегда оскорблял приезжающих в Россию граждан среднеазиатских республик, называя их людьми второго сорта. Относительно Южного Кавказа он говорит: "Это территория нашего влияния, которая находится под нашим флагом уже 200 лет". Это ни что иное, как жизнь в тени бывшей Российской империи. Жириновский всегда враждебно относится к независимому Азербайджану и защищает армян.

Жириновский, наверное, забыл, что в отличие от Армении, Азербайджан и Грузия – независимые страны. Его глупые мысли вызывают только смех и насмешки в обществе. В выступлениях Жириновского нет культуры и искренности. Видимо, он запамятовал, что Азербайджан во время 44-дневной Отечественной войны освободил свои земли от военной оккупации и обеспечил территориальную целостность. Он не знает, что российские миротворцы, временно дислоцированные в Карабахе, находятся на нашей территории с согласия Азербайджана и имеют ограниченную сферу деятельности», – сказал Бадамов.

Депутат отметил, что заявления Жириновского – это его личное мнение.

«Его проармянское отношение к Азербайджану не имеет ничего общего с российско-азербайджанскими отношениями. Отношения между Азербайджаном и Россией основаны на дружбе глав наших государств, имеют исторические корни и носят характер стратегического сотрудничества. Наши страны заинтересованы в углублении, развитии и укреплении двусторонних отношений, и в связи с этим действует межправительственная комиссия по расширению сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Российское государство, в отличие от Жириновского, уважает независимость Азербайджана и видит в нем равноправного и надежного партнера. Сегодня Азербайджан определяет повестку дня региона. Россия поддерживает Азербайджан в достижении прочного мира и безопасности в регионе.

Последнее заявление Жириновского является глупостью. Жириновский! Как ты можешь сравнивать Азербайджан с Арменией? В Азербайджане существует крепкий союз народа и власти, в стране сформировалась новая политическая конфигурация с оппозиционными партиями. Разве ты не видишь, что в вопросах независимости и государственности все граждане страны, независимо от их национальной, религиозной принадлежности и политических убеждений, объединились вокруг "Железного кулака"? Тебя, кажется, раздражает то, что мы обеспечили территориальную целостность страны, уничтожив армянскую армию «железным кулаком», который является символом солидарности и единства. Не только в России, но и во всем мире знают, что ты политик-шут. Ты больше похож на комика, нежели на политика. Твои глупые и безумные мысли не имеют никакого значения для азербайджанского общества. Тебе и другим подобным тебе людям, ставшим заложниками армян, следует запомнить, что азербайджанский народ защищает свою государственную независимость, власть и территориальную целостность как зеницу ока, и при необходимости становится непоколебимой и непобедимой силой», – добавил Бадамов.