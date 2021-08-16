Несоблюдение Арменией своих обязательств мешает восстановлению мира в регионе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Несоблюдение Арменией своих обязательств препятствует восстановлению мира в регионе.

Об этом сказал в понедельник Trend политолог Эльчин Мирзабейли.

"Азербайджан предлагает подписать мирный договор, однако Армения разными провокациями пытается обострить обстановку, создать видимость сохранения в регионе конфликтной ситуации и повод для вмешательства третьих сил", - сказал Мирзабейли.

По его словам, в интервью телеканалу CNN Türk Президент Ильхам Алиев заявил, что "несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга, и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой, и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно держать это предложение на столе". Провокации против Азербайджана, совершаемые на разных направлениях, будут жестко пресекаться, а итоги 44-дневной войны - укрепляться.

"Армянская церковь, диаспора, радикальные националистические организации, которые используют террор как средство в своей деятельности, оказывают в Армении давление на здравомыслящих людей, желающих наладить нормальные отношения с соседями. Именно поэтому армянское общество не смогло своевременно признать новую реальность в регионе, создало для себя какой-то миф. А теперь после того, как этот миф развеян в пух и прах, оно находится в состоянии тяжелого психологического потрясения", - сказал Мирзабейли.

Он сообщил, что армянский писатель и общественно-политический деятель Вардгес Петросян, выступавший с призывами наладить нормальные отношения с соседями и положить конец войне, в 1994 году был убит в подъезде своего дома.

По его словам, террор в парламенте Армении в 1999 году против политиков, которые поддерживали мир с Азербайджаном, другие подобные преступления напугали в армянском обществе тех, кто хочет сказать правду.

В Армении здравомыслящие люди находятся под постоянным прессингом, отметил политолог.

По словам Мирзабейли, свою отрицательную роль играют и те, кто пытается вновь вооружить капитулировавшую страну, "вдохновить" ее на продолжение захватнической политики и на несоблюдение взятых на себя обязательств.

Все это мешает восстановлению устойчивого мира в регионе, отметил политолог.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)