В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено еще более 140 га освобожденных территорий
БАКУ /Trend/ - В период с 16 по 21 августа от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории Азербайджана площадью 147 гектаров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию.
В указанный период в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 110 противопехотных и две противотанковые мины, а также 54 неразорвавшихся боеприпаса.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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