Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Второй экипаж команды Азербайджана также успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.
Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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