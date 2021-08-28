Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Второй экипаж команды Азербайджана также успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)