Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских землях никогда больше не будет войны - боснийский журналист

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских территориях никогда больше не будет войны, сказал Trend во вторник журналист из Боснии и Герцеговины Эдис Делькович в ходе медиатура на освобожденные территории Азербайджана представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета.

«Я впервые в Карабахе, приехал сюда с группой журналистов из нескольких стран. Это мое первое впечатление, и я могу сказать, что есть некоторое сходство с опытом, который мы имели в Боснии, так как у нас тоже была война с 1992 по 1995 годы. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое война. Когда я вижу такие места, то могу сказать, что война - это действительно нечто ужасное, и я надеюсь, что здесь никогда больше не будет войны или чего-то подобного», - сказал боснийский журналист.

Отметим, что в поездке представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура на освобожденные территории Азербайджана участвуют более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Поездка нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, городе Шуша и Гяндже. На первый день поездки запланированы встреча с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, наблюдение за процессом разминирования, посещение мечети Алханлы, а также ознакомление с масштабом разрушений в городе Джебраил. Журналисты увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.