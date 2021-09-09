С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате провокации Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С глубокой скорбью чтим память наших детей, чье обучение оборвалось в результате провокации Армении.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

"Для обеспечения устойчивого будущего у людей должно быть право на образование. Мировое сообщество обязано решительно осуждать любые атаки на образование", - говорится в публикации.

Отметим, что 9 сентября в мире отмечается Международный день ​​защиты образования от нападений.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)