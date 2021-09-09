С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате провокации Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С глубокой скорбью чтим память наших детей, чье обучение оборвалось в результате провокации Армении.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.
"Для обеспечения устойчивого будущего у людей должно быть право на образование. Мировое сообщество обязано решительно осуждать любые атаки на образование", - говорится в публикации.
Отметим, что 9 сентября в мире отмечается Международный день защиты образования от нападений.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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