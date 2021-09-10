Боевые самолеты Азербайджана и Турции совершили оперативные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Боевые самолеты Азербайджана и Турции совершили оперативные полеты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно плану совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2021», в ходе учений изучаются возможности согласования взаимодействия при проведении совместных операций с участием ВВС обеих стран и налаживания радиосвязи между боевыми самолетами, имеющими различные характеристиками.
В то же время путем нанесения ударов с воздуха успешно выполняются задачи по уничтожению средств ПВО и стратегических объектов военного назначения условного противника, в том числе по ведению ближнего воздушного боя и иные задачи.
Учения будут продолжены до 17 сентября.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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