Глава турецкого парламента поделился публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку

БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в среду поделился на своей странице в Twitter публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши 15 сентября 1918 года освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. По случаю 103-й годовщины этого события, которое является символом турецко-азербайджанского братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших шехидов во главе с Нуру пашой».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)