Глава турецкого парламента поделился публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку
БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в среду поделился на своей странице в Twitter публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши 15 сентября 1918 года освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. По случаю 103-й годовщины этого события, которое является символом турецко-азербайджанского братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших шехидов во главе с Нуру пашой».
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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