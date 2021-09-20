В «Доме Азербайджана» в Мюнхене состоялась встреча с членами общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В «Доме Азербайджана», функционирующем в городе Мюнхен (Германия), состоялась встреча с членами общины.

Как сообщили в понедельник Trend из Государственного комитета по работе с диаспорой, председатель комитета Фуад Мурадов, выступая на мероприятии, отметил, что славная победа, одержанная под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, открыла новую страницу в плане развития деятельности диаспор. Он высоко оценил работу, проделанную до сегодняшнего дня азербайджанской диаспорой в Германии, призвал представителей диаспоры и впредь проявлять активность в деле доведения до мира азербайджанских реалий, коснулся важной роли координационных советов и «домов Азербайджана» в этом направлении.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, говорилось об изданном комитетом учебнике «Азербайджанский язык», поездке представителей диаспоры в Шушу и летних лагерях для диаспорской молодежи.

Затем руководитель «Дома Азербайджана» в Мюнхене Саттар Керимов, заместитель председателя «Дома Азербайджана» в Кельне Алтай Рустамов и председатель правления Координационного совета азербайджанцев Германии Яшар Мусаев, выступив с докладами отчетного характера, рассказали о деятельности представляемых ими структур во время Отечественной войны.

В ходе обсуждений, проведенных представителями диаспоры после выступлений, высокую оценку получили меры, принятые Государственным комитетом для усиления единства и солидарности диаспоры, были выдвинуты различные предложения, связанные с дальнейшей деятельностью «домов Азербайджана», и утвержден план работы, связанный с Днем памяти – 27 сентября и Днем Победы – 8 ноября.