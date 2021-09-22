Минобороны Турции распространило видео о полетах азербайджанских и турецких истребителей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции распространило видео о полетах азербайджанских и турецких истребителей в рамках фестиваля Texnofest-2021.

Видеокадры размещены на странице ведомства в Twitter.

Отметим, что на фестивале, который продлится до 26 сентября, два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разное время совершат показательные полеты.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)