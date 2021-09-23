Международный банк Азербайджана передан в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована 22 сентября в 16:25)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о передаче ОАО "Международный банк Азербайджана" в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Согласно указу, право на участие от имени государства в решении вопросов, касающихся полномочий общего собрания в степени, которую позволяют принадлежащие государству акции в уставном капитале банка, поручено нижеследующим:

Президенту Азербайджанской Республики:

- продажа, реорганизация и ликвидация банка;

Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджанской Республики:

- избрание на должность руководителя и членов Наблюдательного совета банка и преждевременное прекращение их полномочий;

- избрание на должность руководителя исполнительного органа банка и преждевременное прекращение его полномочий;

- принятие решения с заключения независимого аудитора о подписании с соответствующим лицом сделки на сумму, составляющую 5% и более части активов кредитной организации;

- принятие решения об увеличении и уменьшении уставного капитала банка, определение сроков и условий выпуска акций, а также предоставление разрешения на приобретение важной доли участия;

- утверждение годовых финансовых отчетов, утвержденных небанковским аудитором и рекомендованных Аудиторским комитетом, а также принятие решения о создании резервов за счет чистой прибыли и выплате дивидендов;

- утверждение и изменение устава банка;

- создание дочерних хозяйственных обществ банка и прекращение их деятельности, принятие решений о приобретении другого банка;

- с учетом пунктов этого указа решение других вопросов, отнесенных к полномочиям общего собрания Гражданским кодексом, законом «О банках» и уставом банка.

Установить, что общее руководство и контроль над деятельностью банка осуществляет Наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов, включая председателя.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из этого указа.