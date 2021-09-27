Президент Ильхам Алиев: Шехиды навсегда останутся в наших сердцах

БАКУ/Trend/ - Ровно год назад Армения, совершив военную провокацию против Азербайджана, подвергла обстрелу наши боевые позиции и населенные пункты. В результате этого вероломного обстрела в первые часы погибли гражданские лица и военнослужащие. В ответ на это кровавое преступление Азербайджанская армия по моему приказу начала контрнаступательную операцию и одержала полную Победу во Второй Карабахской войне, продолжавшейся 44 дня.

Как сообщает Trend, об этом победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с Днем памяти.

«2 декабря прошлого года моим Распоряжением 27 сентября было учреждено в Азербайджане как День памяти. Сегодня мы еще раз склоняем головы перед светлой памятью наших героев-шехидов, погибших во второй Карабахской войне, да упокоит Аллах их души. Шехиды навсегда останутся в наших сердцах», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня также будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы. «Этот вопрос также был решен моим Распоряжением в декабре прошлого года. В Баку, в одном из самых красивых мест нашего города, будет возведен грандиозный памятник в честь героев Второй Карабахской войны. Должен также сказать, что сегодня в 12 часов по всей стране будет объявлена минута молчания», - добавил глава государства.