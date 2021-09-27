Мины - самое большое препятствие для восстановительных работ на освобожденных землях Азербайджана – Джейхун Байрамов

Политика 27 сентября 2021 13:58 (UTC+04:00)
Мины - самое большое препятствие для восстановительных работ на освобожденных землях Азербайджана – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Самым большим препятствием для восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана являются мины.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, первостепенными задачами Азербайджана в настоящее время являются полное восстановление в сжатые сроки освобожденных территорий и возвращение граждан на родные земли.

«Эти работы затрудняет одна проблема - освобожденные территории буквально нашпигованы минами. Армения на протяжении восьми месяцев отказывалась предоставить карты минных полей, утверждая, что их не существует. Через восемь месяцев Азербайджану были переданы карты минных полей в трех районах, согласно которым на этих территориях установлено около 200 тысяч противопехотных и противотанковых мин. Карты минных полей на других освобожденных землях все еще не предоставлены», - сказал Байрамов.

Несмотря на это, менее чем за год на освобожденных территориях проделана большая работа, отметил министр.

«За восемь месяцев в Физули построен международный аэропорт, выполнены первые полеты. В настоящее время строятся автодороги в 13 направлениях, ЛЭП. Утвержден генплан Агдама, и работы по нему уже начались. В ряде населенных пунктов реализуются проекты по созданию «умных сел». Азербайджан нацелен на ускоренное проведение восстановительных работ. Мы сотрудничаем в этой сфере с братскими и дружественными странами, турецкими компаниями», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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