Утвержден план законодательных работ осенней сессии парламента Азербайджана

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был утвержден план законодательных работ, сообщает в четверг Trend.

В него включены представленные в порядке законодательной инициативы законопроекты Президента Азербайджана, депутатов Милли Меджлиса, а также Верховного суда, Республиканской прокуратуры, Верховного Меджлиса Нахчыванской АР; законопроекты, включенные в пакет госбюджета Азербайджана; подготовленные в результате рекомендаций Конституционного суда; законопроекты «О статусе военнослужащих», «Об оценочной деятельности», «О ломбардах», «О репродуктивном здоровье», «О высшем образовании», «О туризме», «Об охране нематериального культурного наследия», «О продовольственной безопасности» и о внесении поправок в законы Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)