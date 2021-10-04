Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую политику, и никто не должен вмешиваться в наши внутренние дела

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит независимую политику, и никто не должен вмешиваться в наши внутренние дела.

Как передает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.