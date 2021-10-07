Если в Азербайджане есть посольство Ирана, то необходимости в деятельности Оджага Неджата нет - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет необходимости в деятельности представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Оджага Неджата.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Агамалы.

По его словам, если в Азербайджане есть посольство, то в дополнительном представительстве необходимости нет: "Распространившаяся информация показывает, что в период угроз со стороны Ирана на Азербайджан Оджаг Неджат собрал вокруг себя верующих и занимался в социальных сетях деятельностью, которая была направлена против Азербайджана. Эта информация должна быть расследована.

Мы занимаем справедливую позицию. Враждебное отношение Ирана к Азербайджану, заявления с угрозами иранской стороны и военные учения на границе с нашей страной являются выражением предвзятости, что резко осуждает азербайджанское общество.

Азербайджан - сильное государство, и путем угроз против нашей страны добиться чего-либо невозможно. Иран должен учитывать (считаться) с позицией Азербайджанского государства, которая основана на воле народа, и отказаться от своих коварных планов", - сказал Фазаил Агамалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @ElchinMehdiyev