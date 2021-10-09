Информация в СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная в СМИ Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь на агдеринском направлении, в результате чего погиб водитель трактора, а в направлении Араздейена ранен армянский военнослужащий, не соответствует действительности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)