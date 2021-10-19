В Баку проходит совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Словакии - Прямая трансляция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок проводят во вторник в Баку совместную пресс-конференцию.

Как сообщает Trend, до этого между главами внешнеполитических ведомств двух стран состоялась встреча в расширенном составе.

Отметим, что ранее сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в стране министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока.