Ненавистные элементы в Армении, неспособные принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят антиазербайджанскую пропаганду – Али Нагиев (версия 3)

изменен заголовок (первая версия в 10:55)

БАКУ /Trend/ - Ненавистные элементы в Армении, неспособные принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят антиазербайджанскую пропаганду.

Об этом сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса «Национальная безопасность», сообщает во вторник Trend.

По его словам, эти элементы пытаются посеять рознь между различными народами, проживающими в Азербайджане, обострить отношения между нашей страной и соседними государствами.

Говоря о значимости проведения курса «Национальная безопасность», Нагиев отметил важность объединения усилий против угроз, направленных в настоящее время против безопасности Азербайджана, эффективной и скоординированной борьбы соответствующих структур с возможными угрозами.

По его словам, несмотря на призывы Азербайджана к миру, силы, которые живут реваншистскими идеями и неспособны принять реальную ситуацию в регионе, предпринимают деструктивные шаги.

«Эти ненавистные элементы в Армении, неспособные принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят антиазербайджанскую пропаганду, пытаются посеять рознь между различными народами, проживающими в Азербайджане, обострить отношения между нашей страной и соседними государствами. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева соответствующие государственные органы отслеживают возможные провокации армян против нашей страны, принимают адекватные меры», - сказал Нагиев.

Он также рассказал о мерах, принимаемых по нейтрализации диверсионно - разведывательной деятельности против Азербайджана органами спецслужб отдельных стран, подчеркнул, что участие некоторых граждан в деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом, в вооруженных конфликтах, прохождение ими военной подготовки является одним из беспокоящих вопросов.

По его словам, в центре внимания постоянно находится вопрос провокационно - террористических действий, которые эти лица могут совершить в будущем на территории страны.

Нагиев отметил, что СГБ примет решительные меры против всех действий, направленных на нарушение существующей стабильности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)