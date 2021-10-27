В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны (версия 2)

Политика 27 октября 2021 10:18 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:48)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны.

Как передает в среду Trend, распоряжение об этом 26 октября 2021 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Комиссия создана в следующем составе:

Председатель Комиссии:

Первый заместитель премьер-министра

Заместитель председателя Комиссии:

Министр по чрезвычайным ситуациям

Члены Комиссии:

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Заместитель министра обороны

Заместитель министра экономики

Заместитель министра здравоохранения

Заместитель министра внутренних дел

Заместитель министра финансов

Заместитель министра образования

Заместитель министра юстиции

Заместитель министра энергетики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Заместитель министра оборонной промышленности

Заместитель министра цифрового развития и транспорта

Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Заместитель начальника Службы государственной безопасности

Заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Заместитель начальника Государственной пограничной службы

Заместитель председателя правления Агентства по разминированию

Заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

Комиссии поручено подготовить План гражданской обороны Азербайджана и представить его в Кабмин.

Для организации эффективной работы Комиссии будет создана Рабочая группа из представителей государственных органов и структур, являющихся ее членами. Организация и координация работы Комиссии поручена МЧС. Комиссия в порядке, установленном законодательством, может привлекать к своей работе независимых экспертов и специалистов

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Грузии оштрафовали китайское судно
В Грузии оштрафовали китайское судно
Грузия незначительно увеличила импорт бензина и дизтоплива
Грузия незначительно увеличила импорт бензина и дизтоплива
Азербайджан стал крупнейшим экспортером дизтоплива в Грузию
Азербайджан стал крупнейшим экспортером дизтоплива в Грузию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю Европа 10:29
Азербайджан увеличит расходы на образование на 18,3% в 2022 году Экономика 10:27
В Азербайджане на восстановление освобожденных территорий в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов Экономика 10:24
Азербайджан планирует выделить на оборону и безопасность 4,5 млрд манатов в 2022 г. Экономика 10:20
Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 40% Турция 10:13
Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут на 5,4% Экономика 10:10
Туркменбашинский комплекс НПЗ объявляет тендер на строительство установки по производству водорода Туркменистан 10:04
Порты Турции перевалили около 19 млн тонн грузов из США Турция 10:02
Реки Хякяри и Баргюшад имеют стратегическое значение – минэкологии Азербайджана Общество 09:59
Казахстанская компания закупит стальные трубы ИКТ 09:58
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров Экономика 09:57
В Германии проходит операция против преступной группы, связанной с отмыванием денег Европа 09:55
В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны Политика 09:48
Проект сборочного производства "Ростсельмаша" в Азербайджане отложен на неопределенное время Экономика 09:41
Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту США 09:38
Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября Израиль 09:34
Россия незначительно сократила импорт турецкого цемента Турция 09:27
Турецкий порт Гемлик перевалил около 10 млн тонн грузов Турция 09:26
Турецкий порт BOTAS перевалил более 9 млн тонн грузов Турция 09:25
Нефть дешевеет на данных об увеличении запасов Энергетика 09:23
В Зангилане состоялась встреча глав минобороны Азербайджана и Турции Политика 09:22
В январе-сентябре порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Германии Турция 09:03
Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза Политика 08:38
Япония ограничит доступ иностранных студентов к важным технологиям Другие страны 08:25
Узбекистан экспортировал в Афганистан 23 тысячи тонн фруктов и овощей Узбекистан 08:00
Названа причина, по которой Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата Европа 07:26
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на северо-западе Китая В мире 06:31
Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином США 06:04
Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества Казахстан 05:27
Аравийская коалиция уничтожила два беспилотника, запущенных йеменскими хуситами Арабские страны 04:48
Группу наркоторговцев задержали в Алматы Казахстан 04:21
Бельгия ужесточила антиковидные меры Европа 03:43
Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей В мире 03:24
США заверили КНДР в отсутствии враждебных намерений США 02:45
Стоимость акций Facebook к завершению торговой сессии упала почти на 4% В мире 02:18
Не менее 12 человек погибли в результате нападения боевиков ИГ на востоке Ирака Арабские страны 01:43
Ангела Меркель перестала быть канцлером Германии Европа 00:58
В Грузии оштрафовали китайское судно Грузия 00:35
Хроника Победы: 27 октября Политика 00:09
Благодаря Физулинскому международному аэропорту Карабах в еще более краткие сроки достигнет процветания - Ялчин Топчу Политика 00:01
Китай поместил на карантин 4-миллионный город из-за коронавируса Другие страны 26 октября 23:40
Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану Политика 26 октября 23:09
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) Политика 26 октября 22:34
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед Политика 26 октября 22:28
Президент Ильхам Алиев: Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы Политика 26 октября 22:23
Реджеп Тайип Эрдоган: Не каждому политику дано добиться стремительного развития в короткий срок освобожденных от оккупации регионов Политика 26 октября 22:14
Киберспорт могут включить в программу Олимпиады В мире 26 октября 22:09
Лавров обсудил с премьер-министром Норвегии взаимодействие в Совбезе ООН Россия 26 октября 21:39
Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Президента Турции в Азербайджан примером истинного братства Политика 26 октября 20:56
Наступит день, когда мы сможем доехать из Зангезура до Стамбула – Эрдоган Политика 26 октября 20:46
Если Армения проявит добрую волю в отношении к Азербайджану, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией – Эрдоган Политика 26 октября 20:43
Президент Ильхам Алиев: Совместные шаги Азербайджана и Турции навечно останутся в истории Политика 26 октября 20:30
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом Политика 26 октября 20:27
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества Политика 26 октября 20:24
Эрдоган на церемонии закладки фундамента Зангезурского коридора: Вы идете до границы с Арменией, верно? Пойдете и дальше Политика 26 октября 20:21
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией bp Политика 26 октября 20:12
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 19:55
В бакинском метро созданы новые группы контроля Общество 26 октября 19:51
В Азербайджане на реках Баргюшад и Хакари будут построены водохранилища - замминистра Экономика 26 октября 19:30
В Зангилане состоялась встреча один на один Президентов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 18:58
Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением «Харыбюльбюль» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 18:49
Алим Гасымов провел в Брюсселе "Ночь суфиев" (ВИДЕО) Культура 26 октября 18:46
ОАО "Азерэнержи" распространило заявление о незаконном строительстве в Баку (ФОТО) Общество 26 октября 18:31
Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 18:20
Сами Юсуф с участием азербайджанских музыкантов представил грандиозный концерт в рамках Expo Dubai 2020 (ВИДЕО, ФОТО) Культура 26 октября 18:18
Следующая станция… Фильм 19-летнего азербайджанского режиссера поддержали из Германии Культура 26 октября 18:09
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество в области "умных" и "зеленых" концепций Экономика 26 октября 18:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангилана (ФОТО) Политика 26 октября 17:51
Азербайджан увеличил производство пропилена более чем на треть Экономика 26 октября 17:29
В Баку пройдут 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Общество 26 октября 17:26
Генсек ООН заявил, что мир движется к климатической катастрофе США 26 октября 17:24
В Испании одобрили пакет мер для поддержки потребителей при росте цен на электроэнергию Европа 26 октября 17:23
Грузия незначительно увеличила импорт бензина и дизтоплива Грузия 26 октября 17:22
На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются инженерные работы – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 17:21
В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 17:16
Крупнейший российский производитель поставит в Туркменистан 15 000 тонн труб Туркменистан 26 октября 17:16
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 26 октября 17:08
Туркменский бизнес наладил производство импортозамещающей пастеризованной продукции Туркменистан 26 октября 17:06
Азербайджан стал крупнейшим экспортером дизтоплива в Грузию Грузия 26 октября 16:58
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 16:47
В Азербайджане установлена новая сейсмостанция Экономика 26 октября 16:47
Казахстан планирует изучить мировой опыт в сфере эксплуатации АЭС Энергетика 26 октября 16:41
Туркменский консорциум закупит химикаты Туркменистан 26 октября 16:37
В Азербайджане завершена подготовка к отопительному сезону Общество 26 октября 16:30
Туркменское АО объявило тендер на закупку химпродукции Туркменистан 26 октября 16:29
Открытие Физулинского международного аэропорта ускорит инвестиционное и социальное развитие Карабаха - израильский эксперт Политика 26 октября 16:20
Власти ФРГ скорректировали прогноз по ВВП на 2021 год в сторону понижения Европа 26 октября 16:12
Азербайджан представил свою продукцию на международной выставке в Китае (ФОТО) Экономика 26 октября 16:02
В Лачине обнаружены редкие образцы культурно-исторического наследия (ФОТО) Общество 26 октября 15:55
Женщины-предприниматели Азербайджана и Турции расширяют сотрудничество в рамках "Zəfərə doğru" (ФОТО) Социум 26 октября 15:44
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 150 человек Общество 26 октября 15:41
Королева Великобритании поздравила Азербайджан Политика 26 октября 15:35
Чистая прибыль Yelo Bank превысила 11 миллионов Экономика 26 октября 15:26
В Азербайджане лицам, освобожденным из мест лишения свободы, назначается единовременное пособие - Госфонд Общество 26 октября 15:25
TAP удовлетворяет 17% спроса на природный газ в Греции Энергетика 26 октября 15:15
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал рекордный объем кредитов Экономика 26 октября 15:13
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Зангезурского коридора (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 октября 15:11
Госфонд Азербайджана о назначении трудовой пенсии по инвалидности Экономика 26 октября 15:00
Азербайджан и ВБ обсудили возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий (ФОТО) Экономика 26 октября 14:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 октября 14:46
Все новости