В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны.

Как передает в среду Trend, распоряжение об этом 26 октября 2021 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Комиссия создана в следующем составе:

Председатель Комиссии:

Первый заместитель премьер-министра

Заместитель председателя Комиссии:

Министр по чрезвычайным ситуациям

Члены Комиссии:

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Заместитель министра обороны

Заместитель министра экономики

Заместитель министра здравоохранения

Заместитель министра внутренних дел

Заместитель министра финансов

Заместитель министра образования

Заместитель министра юстиции

Заместитель министра энергетики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Заместитель министра оборонной промышленности

Заместитель министра цифрового развития и транспорта

Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Заместитель начальника Службы государственной безопасности

Заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Заместитель начальника Государственной пограничной службы

Заместитель председателя правления Агентства по разминированию

Заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

Комиссии поручено подготовить План гражданской обороны Азербайджана и представить его в Кабмин.

Для организации эффективной работы Комиссии будет создана Рабочая группа из представителей государственных органов и структур, являющихся ее членами. Организация и координация работы Комиссии поручена МЧС. Комиссия в порядке, установленном законодательством, может привлекать к своей работе независимых экспертов и специалистов

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)