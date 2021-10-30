МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осуждает решение об освобождении из заключения армянского террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Хампига Сасуняна, совершившего убийство турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ касательно освобождения армянского террориста Хампига Сасуняна.

"Мы осуждаем решение по освобождению армянского террориста, члена ASALA Хампига Сасуняна, убившего турецкого дипломата Кемаля Арыкана в 1982 году в американском городе Лос-Анджелес. Освобождение террориста не только представляет опасность, но и служит поощрению терроризма. Заявление Сасуняна, когда он еще находился в заключении, в интервью армянскому военному журналу Hay Zinvor в 2012 году о том, что он является армянским солдатом и готов воевать в Карабахе - на территории Азербайджана, которая в то время еще находилась под оккупацией, демонстрирует то, что этот террорист вовсе не исправился. Необходимо предотвратить попытки героизации в том или ином виде террориста, который, по данным СМИ Армении, находится в этой стране", - сказала она.