Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан!»