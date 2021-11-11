Президент Ильхам Алиев сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе – Дэвид Меркель

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев - большой стратег, он сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend бывший заместитель помощника секретаря Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Дэвид Меркель.

"Азербайджан 30 лет терпеливо ждал выполнения резолюций ООН. Но ожидания оказались безрезультатными. Поэтому Президент Ильхам Алиев поступил так, как пожелал народ, причем сделал это очень успешно и решительно. Земли были освобождены от оккупации. В результате азербайджанский народ отмечает 8 ноября как День Победы. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Победы", - заявил Давид Меркель.

Отметим, что распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую позднее название "Железный кулак". С завершением продолжавшейся 44 дня Отечественной войны был положен конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября дорогого сердцу каждого азербайджанца жемчужины Карабаха - города Шуша сыграло решающую роль в ходе войны, приведя к признанию своего поражения военно-политическим руководством врага и прекращению им боевых действий.

Операция по освобождению города Шуша от оккупации навсегда останется в истории. Шуша, венец и бьющееся сердце Карабаха, является естественным укреплением. Войти в город на танках или с другим тяжелым вооружением невозможно. Было два варианта взять город. В первом случае силы врага можно было уничтожить авиаударами, артиллерийским огнем. Командование не пошло на это, так как бомбардировка города привела бы к большим разрушениям. Поэтому в качестве альтернативы была выбрана тактика рукопашного боя. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии с легким оружием пересекли густые леса, скалы и горы, после чего уничтожили врага в рукопашном бою.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)