Три компании из США участвуют в проектах в Карабахе - посол (версия 2)

Добавлены подробности, первая версия в 15:40

БАКУ /Trend/ - Три компании из США участвуют в реализации проектов в Карабахе.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

"Считаю, что существуют большие возможности для участия компаний из США в реализации проектов в Карабахе. Американские компании обладают самыми лучшими технологиями и решениями. Они могут предоставить самые современные технологии и передовой опыт", - сказал Литценбергер.