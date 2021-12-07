Международный суд в Гааге отклонил требования Армении против Азербайджана (версия 2)

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БАКУ Trend / - Международный суд в Гааге отклонил требования Армении против Азербайджана, сообщает Trend.

Иск "о немедленном возвращении военнопленных", который являлся основным требованием и целью Армении, отклонен.

Суд также отклонил иск Армении о закрытии Парка военных трофеев.

Кроме того, требование Армении о проведении азербайджанской стороной расследования военных преступлений отклонено.

Отклонение иска армян по этим трем вопросам связано со своевременным и обоснованным представлением азербайджанской стороной в суд доказательств.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)