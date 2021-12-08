Первое ознакомление с картами минных полей создает впечатление об их неточности – Агентство Азербайджана по разминированию (версия 2)

(первая версия в 16:34)

БАКУ /Trend/ - При первом ознакомлении с картами минных полей, переданными Арменией, создается впечатление, что они неточные.

Об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, сообщает Trend.

По его словам, на прошлой неделе армянская сторона передала азербайджанской стороне формуляры карт минных полей на остальных освобожденных территориях Азербайджана.

«В формулярах минных полей обычно указываются координаты местности, виды установленных мин, их количество, расстояние между ними, сведения о порядке расположения и маскировке. Однако первое ознакомление с картами минных полей создает впечатление об их недействительности, непригодности и неточности», - сказал Сулейманов.

Армянская сторона утверждает, что передала формуляры, охватывающие все минные поля, чтобы уйти от ответственности в рамках соответствующих международных судебных дел, сказал глава агентства.

«Но у нас есть серьезные сомнения в том, что переданные армянской стороной формуляры полностью отражают ситуацию с минами на всех освобожденных территориях», - сказал Сулейманов.

Он добавил, что Агентство по разминированию и министерство обороны Азербайджана уже анализируют и обрабатывают формуляры.

«После этого данные будут перенесены на карты и проверены на соответствие и точность», - сказал глава агентства.

Отметим, что точность ранее предоставленных Арменией данных по минным полям в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах составляет 25 процентов.

После всестороннего анализа формуляров общественность будет дополнительно проинформирована о том, насколько они точны и какие территории охватывают.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)