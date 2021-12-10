Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в Азербайджане главнокомандующим Силами обороны Бахрейна фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение военным сотрудничеством с Королевством Бахрейн, министр обороны Азербайджана отметил важность продолжения работы в этом направлении.

В свою очередь Главнокомандующий Силами обороны Бахрейна попросил передать от своего имени и от имени Короля Бахрейна поздравления Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и всему личному составу азербайджанской армии в связи со славной победой в Отечественной войне.

Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества и другие вопросы в сфере обороны.

(Перевод: Кямаля Сеидова)