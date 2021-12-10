Халаф Халафов прокомментировал встречу в формате “3+3" в Москве (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал встречу в формате “3+3" в Москве, сообщает Trend.

10 декабря 2021 года в Москве по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

"Участниками было оценено присоединение Грузии к данному формату в будущем. Грузия также будет проинформирована о результатах проведенных обсуждений. На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей", - заявил Халаф Халафов.

Он отметил, что обсуждения на уровне замминистров будут проводиться на ротационной основе не реже двух раз в год.

"Встречи и обсуждения будут проводиться в рамках координации и руководства МИД с участием министерств экономики и транспорта, а также других отраслевых структур, если возникнет необходимость. В зависимости от развития деятельности механизма консультаций могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне. Работа механизма будет осуществляться по принципу консенсуса. На встречах могут обсуждаться общие региональные вопросы, инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес для сторон. Проведение очередной встречи будет согласовано по дипломатическим каналам", - отметил дипломат.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)