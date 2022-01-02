Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" стало грандиозным событием - руководитель Фонда Хана Шушинского

БАКУ/Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2022 года “Годом города Шуша" стало грандиозным событием и будет вписано в золотую летопись славной истории страны, сказала в интервью Trend Life руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Бейимханым Джаванширова-Вердиева - дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского (Исфандияр Аслан оглу Джаваншир), прямой потомок основателя и правителя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его сына, второго правителя Карабахского ханства Ибрагим Халил хана Джаваншира и внука, генерал-майора Мухаммедгасана ага Джаваншира.

"Поздравляю всех азербайджанцев мира с этим замечательным праздником! От имени карабахцев, шушинцев выражаю огромную признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву! Преклоняюсь перед светлой памятью шехидов и желаю выздоровления гази Отечественной войны. Огромное счастье, что в 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша, который после почти 30-летней оккупации был освобожден. Город был подвергнут большим разрушениям, но гордо выстоял и ныне может свободно дышать и залечивать свои раны. Шуша ждет всех нас в свои родные и теплые объятия. Этот год будет ознаменован яркими и торжественными событиями – фестивалями, концертами, конкурсами, выставками, творческими проектами, вечерами поэзии, юбилеями, будет представлена вся палитра нашей древней культуры и искусства. В священный для каждого азербайджанца город, будут организованы частые визиты, в том числе зарубежных гостей. Шуша вернет свое величие и весь мир будет следить за происходящими в этом городе событиями! Также пройдет процесс ускорения восстановления города Шуша, серьёзно пострадавшего в период оккупации от армянских вандалов. Прекрасный по своей природе и архитектуре город после проведения всех восстановительных работ также станет туристическим центром, сюда будут приезжать гости со всего мира. После освобождения города я два раза побывала в Шуше, посетила разрушенный дом отца, который также будет восстановлен, как и другие памятники и архитектура города. За прошедший год мы видели с какими темпами восстанавливается город, исторические места, в город возвращается жизнь и недалек тот день, когда все шушинцы вернутся в родные дома. Каждый из нас после Победы в 44-дневной Отечественной войне ходит с гордо поднятой головой, что было достигнуто благодаря Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии, героическим солдатам и офицерам, нашему народу", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

По ее словам, знаменательно, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, ведь город с давних времен был известен как музыкальная сокровищница и прославил страну благодаря неисчерпаемой кладези талантов. Шушу всегда называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, консерваторией Кавказа.

"Можно призадуматься, а почему из этого небольшого города вышли сотни известных личностей, творивших и созидающих в различных областях? Дело в том, что когда в 1752 году мой прапрадед Панахали хан основал Шушу, то собрал здесь лучших и именитых мастеров своего времени. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, писатели, исполнители, музыканты, ковроткачи, архитекторы, мастера искусств, деятели науки и образования. Это были не только настоящие мастера, но и прекрасные душой люди! Именно эти корни дали такие свои плоды! Именно здесь зародился такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства как мугам. Отрадно отметить, что в прошлом году на высоком уровне было отмечено 120-летие моего отца Хана Шушинского. Его произведение "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор Шуша покрыты туманом) и исполняемые им "Qarabağ şikəstəsi" (Карабах шикестеси) стали символами и своеобразным гимном Шуше и Карабаху. Более того, я считаю, что Шуша была не только консерваторией Кавказа, но и всего Востока, так как каждый двор, улица, дом дышал и жил творчеством и созиданием. Например, не случайно, что творивший в Шуше великий композитор Узеир Гаджибейли является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана и автором первой оперы на Востоке "Лейли и Меджнун". И отрадно отметить, что в прошлом году были проведены грандиозные музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - отметила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

По словам руководителя Фонда Хана Шушинского, благодаря богатству памятников культуры и истории, не только азербайджанского, но и мирового значения, еще в советское время в 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Шуша получила статус города-заповедника, созидательная работа приобрела широкий размах, были созданы дома-музеи великих деятелей нашей культуры и искусства - Узеира Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюльбюля, возведен мавзолей выдающегося поэта Моллы Панаха Вагифа и т.д., реализованы значимые проекты, проведены фестивали.

"Как известно, великий лидер Гейдар Алиев и видные деятели общественности и культуры 14 января 1982 года приняли участие в торжественном открытии Мавзолея Вагифа в Шуше. Это было знаменательное событие в советские годы, когда власти пытались предать забвению нашу историю, запрещали вспоминать наших беков и ханов.

А ведь Молла Панах Вагиф был визирем Карабахского ханства, правителя Ибрагим Халила хана – сына Панах Али хана. Он был не только великим поэтом, но и большим государственным деятелем и дипломатом, принимал непосредственное участие в строительстве многих объектов в Шуше. И возведение этого мавзолея и проведение Дней поэзии Вагифа с участием видных представителей со всего СССР было не случайным. Великий лидер Гейдар Алиев хотел всем показать величие Карабахской земли и оставить потомкам память об этой священной земле. И следуя заветам отца Президент Азербайджана Ильхам Алиев не только освободил Карабах от оккупантов, но первым делом распорядился в Шуше восстановить разрушенный Мавзолей Вагифа и провести Дни поэзии Вагифа. Президент Ильхам Алиев своей мудрой и дальновидной политикой, любовью и заботой к народу, и как победоносный главнокомандующий золотыми буквами вписал свое имя в золотую летопись страны. Особо хотелось бы подчеркнуть роль Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в заботе и внимание к национальному наследию, культуре и искусстве, мугаму, творческим личностям, проводимым восстановительным работам в Карабахе, пропаганде нашего искусства во всем мире, воспитанию молодого поколения в патриотическом духе, на высоких морально-нравственных ценностях. Нас ждет грандиозный 2022 год – Год города Шуша, который, уверена, будет вписан в славную историю нашей страны”- добавила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

(Автор: Вугар Иманов)