Азербайджан уделяет особое внимание равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет особое внимание равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.

Глава МИД отметил, что Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе энергетической безопасности.

Он добавил, что сегодня были обсуждены успешные итоги 2021 года.

"В 2021 году европейские страны закупили 8,2 миллиарда кубометров газа, и увеличение этого объема в ближайшие годы является вопросом обсуждения. Эти вопросы были подробно обсуждены на заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку", - сказал министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)