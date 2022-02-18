Азербайджан обладает потенциалом стать популярным направлением туризма - основатель Nomadmania

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана очень большой потенциал для того, чтобы стать популярным направлением для туристов

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Хари Митсидис, основатель туристической компании Nomadmania, посетивший Карабах.

"У нас много предложений по тому, как можно развить туризм в Азербайджане, и мы могли бы их представить", - сказал Митсидис.