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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине

Политика Материалы 22 мая 2022 14:13
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине

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Bakı. Trend:

22 мая 2022 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в воскресенье Trend в МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы сотрудничества в трехстороннем формате, региональная ситуация, в том числе вопросы, связанные с Украиной.

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