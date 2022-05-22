Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Украине

Bakı. Trend:

22 мая 2022 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в воскресенье Trend в МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы сотрудничества в трехстороннем формате, региональная ситуация, в том числе вопросы, связанные с Украиной.