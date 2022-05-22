В Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана-Турции-Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая в Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и печати Милли Меджлиса, на заседании делегацию азербайджанского парламента возглавлял председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) – председатель парламентского комитета по международным связям Акиф Чагатай Кылыч, а делегацию Грузии – председатель парламентского комитета по международным отношениям этой страны Николоз Самхарадзе.

, отметив, что рад приветствовать гостей в культурной столице Азербайджана, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов сказал, что сегодня вы находитесь в свободной Шуше. Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева освободил свои территории от армянской оккупации, продолжавшейся почти 30 лет. Председатель комитета сказал, что это наша первая встреча в Шуше. Он поблагодарил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову за поддержку в организации мероприятия.

Самед Сеидов довел до сведения, что Армения уничтожила историческое, материальное и культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, разрушила наши города и села. Неслучайно эти районы называют Кавказской Хиросимой. Он сказал, что на этих землях ведутся восстановительно-созидательные работы и еще многое предстоит сделать. Говоря о важности проведения этой встречи в Шуше, председатель комитета отметил историческое значение визитов Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу и подписания Шушинской декларации. Он рассказал о встречах Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, инициированных Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. С.Сеидов выразил уверенность в том, что в ближайшее время между двумя странами будет подписано мирное соглашение.

В своем выступлении председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Н.Самхарадзе поблагодарил за организацию встречи. Он отметил, что этот формат создает прекрасную основу для нашего развития. Такие мероприятия важны с точки зрения рассмотрения роли парламентов в региональном сотрудничестве. Н.Самхарадзе подчеркнул, что особую роль в развитии отношений между нашими странами играют группы дружбы, действующие в парламентах, и сотрудничество в международных парламентских организациях. Председатель комитета парламента Грузии поделился мыслями о роли реализованных между нашими странами проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс в региональном сотрудничестве и перспективах экономического сотрудничества между нашими странами.

Выступивший затем председатель комитета по международным отношениям Великого Национального Собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч подчеркнул важность встреч, проводимых в таком формате, и поблагодарил за организацию этой встречи в освобожденном азербайджанском городе Шуша. Он отметил, что после освобождения своих земель от оккупации Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить усилия для обеспечения нашего будущего. Парламенты и их представители, как представители своих народов, должны работать во имя будущего . Турция поддерживает Азербайджан и верит, что отношения между двумя странами в скором времени улучшатся и в регионе установится прочный мир и стабильность.

Выступившие далее депутаты трех стран Асим Моллазаде, Дерья Бакбак, Мехмет Гюзельмансур, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Нигяр Арпадараи, Давит Зилпимиани, Камиль Айдын и другие рассказали о важности проведения такого совместного заседания на наших освобожденных территориях, в культурной столице Азербайджана Шуше.

Во встрече приняли участие члены комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Расим Мусабеков, Рамиль Гасан, Сахиб Алыев, Эльман Насиров, Насиб Магамалиев, Азер Керимли, Севиль Микаилова, Джаваншир Фейзиев, Рамин Мамедов, члены комитетов по международным связям парламентов Турции и Грузии и другие официальные лица.