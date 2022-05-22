Председатель парламента Эстонии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе со спикером парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом в воскресенье посетила Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Парламентскую делегацию Эстонии встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, руководитель азербайджано-эстонской рабочей группы по межпарламентским связям Жаля Ахмедова и другие официальные лица.

В ходе визита спикер парламента Эстонии Юрий Ратас встретится с государственными и правительственными официальными лицами.