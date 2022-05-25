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Задержанный в Азербайджане армянский военнослужащий на этой неделе будет передан Армении

Политика Материалы 25 мая 2022 15:51
Задержанный в Азербайджане армянский военнослужащий на этой неделе будет передан Армении

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Задержанный азербайджанскими пограничниками военнослужащий армянской армии Эдуард Артурович Мартиросов будет передан Армении.

Об этом сообщил Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Он сообщил, что Мартиросов на этой неделе будет передан армянской стороне.

Напомним, что военнослужащий армянской армии Эдуард Артурович Мартиросов был задержан 23 апреля военнослужащими Государственной пограничной службы на территории Зангиланского района при пересечении госграницы Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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