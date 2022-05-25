Определен порядок возврата НДС, уплаченного за жилые и нежилые площади

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Условий и порядка возврата налога на добавленную стоимость за жилые и нежилые площади, уплаченного потребителями - физическими лицами в безналичном порядке лицам, занимающимся строительством зданий".

В соответствии с указом, НДС, уплаченный в безналичном порядке за жилые и нежилые площади, возвращается покупателю через уполномоченный банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заявки через портал по возврату НДС.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Новость обновляется