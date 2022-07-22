Город Шуша должен стать дискуссионным центром нового поколения - Ровшан Мамедов

ШУША /Trend/ - Тот факт что, Карабах - это Азербайджан, уже принимают на глобальном уровне.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Необходимо доносить правду о событиях, которые произошли в Карабахе, усиленно работать в этом направлении. Мы уже видим результаты, об этом свидетельствует число международных компаний, которые уже сегодня содействуют восстановлению освобожденных земель», - сказал Мамедов.

По его словам, нынешний форум является наглядным подтверждением того, что Азербайджан уже донес на высоком уровне правду до мирового сообщества.

Председатель ЗАО также отметил, что город Шуша должен стать дискуссионным центром нового поколения.

Напомним, что в рамках первого Международного медиа-форума проходят панельные дискуссии на тему «След города Шуша в азербайджанской прессе».