В Азербайджане названо число пострадавших от взрыва мин с начала года

БАКУ /Trend/ - По информации официальных структур, региональных координаторов и других источников, в июле 2022 года в трех случаях на территории Ходжавендского, Джебраильского и Кяльбаджарского районов от взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали три человека, двое из которых гражданские лица.

Об этом Trend сообщил во вторник председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, два случая были связаны с подрывом на противотанковой мине.

"Всего за первые семь месяцев этого года от взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 35 человек, погибли трое, двое из которых от взрыва кассетных боеприпасов. В период с 10 ноября 2020 года по 1 августа 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 мирных жителя. Погибли 32 человека, 70 получили ранения", - отметил Сафиханов.

Он отметил, что, несмотря на регулярные призывы официальных структур и институтов гражданского общества, все еще имеют место незаконные посещения освобожденных территорий, что представляет собой опасность с точки зрения минной угрозы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)